واشنطن: قرار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بيد دول الاتحاد

2022-03-01 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

رفضت الإدارة الأمريكية التعليق على مسألة دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن دول الاتحاد هي من تتخذ القرار بهذا الصدد.

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على سؤال حول رأي واشنطن بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم هذه الخطوة قائلة: “نحن لسنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يجب أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وبالطبع نحن ندعم تطلعات أي دولة للانضمام إلى أي منظمة، وندعم قرار أي منظمة باتخاذ القرار”.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن اللحظة الحاسمة قد جاءت “لوقف سنوات من المناقشات” واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروب

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