مدعي الجنائية الدولية بصدد بدء التحقيق في الوضع بأوكرانيا

2022-02-28 / 11:20 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيفتح “في أسرع وقت” تحقيقا في الوضع في أوكرانيا، وتحدث عن ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” هناك.

وقال المدعي كريم خان: “أنا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا” منذ عام 2014.

وأضاف: “انطلاقا من توسع النزاع في الأيام الأخيرة، في نيتي أن يشمل هذا التحقيق أيضا كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على كافة أراضي أوكرانيا”.

وكان خان أعرب الأسبوع الفائت عن “قلق متنام” حيال التطورات الأخيرة في أوكرانيا، ودعا إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن أوكرانيا لم توقع معاهدة روما التي نصت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا باختصاص المحكمة بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة على أراضيها.

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تعليق واحد

  1. جرائم أمريكا في العراق لم يروها. فعلا لقد فقدت كل هاته الهيئات التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية مصداقيتها ويجب إعادة تشكيل هيئات جديدة ذات مصداقية.

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