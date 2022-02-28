سويسرا تمنع 5 رجال أعمال روس من دخول أراضيها

2022-02-28 / 10:44 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حظرت سويسرا دخول أراضيها على خمسة رجال أعمال روس لم تكشف عن أسمائهم، حسب كارينا كيلر – سوتر وزيرة العدل والشرطة السويسرية.

وقالت للصحفيين اليوم الاثنين إن الحكومة الفيدرالية فرضت حظرا أيضا على دخول أثرياء روس “مقربين من الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين”، وأن الإجراء يستهدف خمسة أشخاص، رفضت الكشف عن أسمائهم.

وفي وقت سابق اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على توسيع القوائم “السوداء” من الشخصيات والكيانات الروسية المستهدفة بالعقوبات، وذلك عبر إضفاء أسماء مواطنين روس من “كبار الأثرياء” ورجال الأعمال وأبرز الشخصيات السياسية.

وجاء هذا القرار على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا

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