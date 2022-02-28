صورة تعبيرية

فاس .. الحبس النافذ 30 سنة لفقيه اغتصب إبنته القاصر

2022-02-28 / 10:34 مساءً
1
ع المحياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الإثنين 28 فبراير الجاري، بالسجن النافذ 30 سنة لفقيه عوينات الحجاج ب بحي شعبي بالمدينة وذلك من أجل “جناية هتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاضها من طرف أحد اصولها”.

وتعود تفاصيل الملف إلى أسابيع خلت، حين اكتشفت زوجة المشتبه فيه آنذاك حمل ابنته الطفلة القاصر، وحين إلحاح الزوجة في السؤال أخبرت الطفلة أن والدها الفقيه اعتاد على ممارسة الجنس عليها، منذ وفاة والدتها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة فاس قد أوقفت المتهم وأحالته على الوكيل العام بعد اعتداءه جنسيا على ابنته القاصر من زوجته الأولى وتسبب في فض بكارتها وحملها قبل افتضاح أمره رغم محاولته إجهاضها للحيلولة دون انكشاف جريمته أمام ساكنة “الحي الشعبي المذكور “.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من مراكش.. آيت الطالب يفتتح 4 مؤسسات صحية

من مراكش.. آيت الطالب يفتتح 4 مؤسسات صحية

2022-03-01 / 2:31 مساءً
Photo of “”لارام” تبرمج 3 رحلات إضافية لنقل مغاربة أوكرانيا

“”لارام” تبرمج 3 رحلات إضافية لنقل مغاربة أوكرانيا

2022-03-01 / 2:26 مساءً
Photo of فيروس “غامض” يؤدي الى نفوق نصف إنتاج الدجاج بالمغرب وارتفاع في اسعاره

فيروس “غامض” يؤدي الى نفوق نصف إنتاج الدجاج بالمغرب…

2022-03-01 / 2:02 مساءً
Photo of عمور: “حرفيو الصناعة التقليدية سيستفيدون من التغطية الصحية مقابل 135 درهم شهريا”

عمور: “حرفيو الصناعة التقليدية سيستفيدون من التغطية الصحية مقابل…

2022-03-01 / 1:57 مساءً
Photo of وزارة الصحة تبشر المغاربة: “موجة أوميكرون انتهت”

وزارة الصحة تبشر المغاربة: “موجة أوميكرون انتهت”

2022-03-01 / 1:38 مساءً
Photo of حجم المخزون المائي بسدود المملكة يبلغ حوالي 5.28 مليار مكعب

حجم المخزون المائي بسدود المملكة يبلغ حوالي 5.28 مليار…

2022-03-01 / 1:36 مساءً
Photo of إحباط عملية للسطو على وكالة لتحويل الأموال بفاس

إحباط عملية للسطو على وكالة لتحويل الأموال بفاس

2022-03-01 / 12:58 مساءً
Photo of طنجة..10 سنوات سجنا لضابط “مخابرات” لإرتباطه بعصابة الاتجار في الكوكايين

طنجة..10 سنوات سجنا لضابط “مخابرات” لإرتباطه بعصابة الاتجار في…

2022-03-01 / 12:28 مساءً
Photo of سابقة ..إدانة المرأة الحديدية بأكادير ب10 سنوات سجنا نافذا دون وجود دفاعها

سابقة ..إدانة المرأة الحديدية بأكادير ب10 سنوات سجنا نافذا…

2022-03-01 / 12:08 مساءً
Photo of تقرير: 25% من النشيطين المشتغلين يتوفرون على التغطية الصحية

تقرير: 25% من النشيطين المشتغلين يتوفرون على التغطية الصحية

2022-03-01 / 11:06 صباحًا

تعليق واحد

  1. ليس هذا هو الكم الصحيح المفروض الاعدام هذا هو الحكم الالهى الصحيح اما 30سنة من الطعام والشراب والنوم على حساب ضرائب الشعب فانا باعتقادى ان هذا ليس منطقيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق