إيطاليا: إغلاق الغرب مجاله الجوي أمام روسيا انتهاك للمعاهدات الدولية

2022-02-28 / 10:29 مساءً
1
هبة بريس _ وكالات

اعتبر رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية بييرلويجي دي بالما أن قرار الغرب إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، انتهاك للمعاهدات الدولية.

وقال رئيس هيئة الطيران الإيطالي “نرى أن المعاهدات الدولية قد انتهكت إلى حد ما فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي أمام روسيا”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدعي الجنائية الدولية بصدد بدء التحقيق في الوضع بأوكرانيا

مدعي الجنائية الدولية بصدد بدء التحقيق في الوضع بأوكرانيا

2022-02-28 / 11:20 مساءً
Photo of رسالة قوية” لبوتين.. كندا ستمنع استيراد النفط الروسي

رسالة قوية” لبوتين.. كندا ستمنع استيراد النفط الروسي

2022-02-28 / 11:13 مساءً
Photo of سويسرا تمنع 5 رجال أعمال روس من دخول أراضيها

سويسرا تمنع 5 رجال أعمال روس من دخول أراضيها

2022-02-28 / 10:44 مساءً
Photo of هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر أراضيها

هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر…

2022-02-28 / 9:40 مساءً
Photo of الصين: العالم “لن يكسب شيئًا” من حرب باردة جديدة

الصين: العالم “لن يكسب شيئًا” من حرب باردة جديدة

2022-02-28 / 8:29 مساءً
Photo of مأساة سودانية.. مصرع 5 لاعبين بفريق كرة قدم غرقاً

مأساة سودانية.. مصرع 5 لاعبين بفريق كرة قدم غرقاً

2022-02-28 / 8:19 مساءً
Photo of البنتاغون: واشنطن لم تسجل أي تحرك نووي روسي “ملموس

البنتاغون: واشنطن لم تسجل أي تحرك نووي روسي “ملموس

2022-02-28 / 8:00 مساءً
Photo of الوفد الروسي المفاوض: توجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا

الوفد الروسي المفاوض: توجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع…

2022-02-28 / 7:28 مساءً
Photo of اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء

اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء

2022-02-28 / 7:21 مساءً
Photo of دونيتسك.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني

دونيتسك.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني

2022-02-28 / 6:59 مساءً

تعليق واحد

  1. وماذا عن إغلاق المجال الجوي الجزائري على الطائرات المغربية، المواتيق الدولية لا علم لها بتهور وحقارة نظام العسكر العجزة الكهنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق