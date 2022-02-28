إيطاليا: إغلاق الغرب مجاله الجوي أمام روسيا انتهاك للمعاهدات الدولية

هبة بريس _ وكالات

اعتبر رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية بييرلويجي دي بالما أن قرار الغرب إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، انتهاك للمعاهدات الدولية.

وقال رئيس هيئة الطيران الإيطالي “نرى أن المعاهدات الدولية قد انتهكت إلى حد ما فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي أمام روسيا”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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