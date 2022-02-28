“الداكي” يتبادل التجارب مع رئيس القضاء بجمهورية السودان

هبة بريس _ الرباط

العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، مع رئيس القضاء بجمهورية السودان، عبد العزيز فتح الرحمان عابدين محمد.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تجربة البلدين في مجال استقلال النيابة العامة، حيث قدم السيد الداكي لمحة عن المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة منذ استقلالها سنة 2017 عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذه الاستقلالية لا تمنع من التعاون والتكامل مع باقي السلطات الأخرى في إطار احترام لما ينص عليه الدستور.

وأكد السيد الداكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي على هامش اللقاء، أن اللقاء يروم نقل الخبرات والتجارب، موضحا أنه تم، بالمناسبة، تسليط الضوء على التجربة المغربية التي تعد رائدة في العالم في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية.

وبعد أن سجل، في هذا الصدد، أن العديد من الدول تحضر إلى المملكة للتعرف على هذه التجربة، تابع بالقول “من جانبنا نستشرف آفاق أخرى لتعميق تجربة استقلال القضاء ونجاعته”، مؤكدا أن العلاقات المغربية السودانية متميزة، إذ أن العديد من الطلبة والقضاة السودانيين يأتون للمغرب للدراسة وتبادل الخبرات، و”هذا مشرف للتجربة المغربية القضائية”.

من جانبه، ألقى عابدين محمد الضوء على السلطة القضائية في السودان المستقلة أيضا عن السلطة التنفيذية إداريا وماليا، وذلك خلال هذا اللقاء المندرج في إطار الحرص المشترك على تطوير وتعزيز علاقات التعاون القضائي بين الجانبين.

وأبرز المسؤول السوداني، في تصريح مماثل، أن الهدف من الزيارة يتمثل في تعميق العلاقات القضائية بين السودان والمملكة المغربية وتنظيمها، وإحياء الاتفاقات الموقعة سابقا وتجديدها بما يحقق الفائدة بين الدولتين.

واستعرض، بالمناسبة، عددا من أوجه التعاون التي تجمع البلدين في المجال القضائي، وتشمل على الخصوص، وفق المسؤول السوداني، التدريب ونقل التجارب في ما يتعلق بالقضاء الإداري وأيضا التعليم القضائي.

يشار إلى أن رئيس السلطة القضائية بجمهورية السودان والوفد المرافق له يقوم بزيارة عمل للمغرب في الفترة الممتدة من 27 فبراير إلى غاية 05 مارس 2022، في إطار العلاقات المتميزة بين مجلسي السلطة القضائية بالمغرب والسودان

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