” الكونفدرالية ” تُدين ضرب القدرة الشرائية للمواطنين

هبة بريس _ الرباط

أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي.

وطالبت ذات الجهة الحكومة بالتعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، مشددة على على ضرورة التدخل الفوري للحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت الكونفدرالية في بلاغ ،لها انها تطرقت للتحديات الكبرى التي تواجه الحركة النقابية في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، التي كشفت بحسب الإطار النقابي “حقيقة الرأسمالية العالمية المتوحشة المتسمة بالهيمنة والتوسع واحتكار الثروة، وإخضاع الشعوب إلى قوانين الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من سيادة الضبط والسلطوية والهيمنة الاقتصادية، والإجهاز على الحقوق والحريات في سبيل مراكمة الثروات وتعزيز التحكم في سلطة القرار العالمي على حساب مصالح الشعوب وسيادتها واستقلالية قراراتها

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