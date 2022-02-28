الولايات المتحدة: نعتقد أن روسيا تعتزم الاستيلاء على كييف

2022-02-28 / 9:09 مساءً
1
هبة بريس _ وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن واشنطن تعتقد أن الجيش الروسي يسعى جاهدا للاستيلاء على كييف ويحقق تقدما في هذه المهمة.

وقالت في تصريح لقناة “إم سي بي سي” التلفزيونية: “تقييماتنا لم تتغير.. روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش يريدون السيطرة على كييف، وهم يواصلون إحراز التقدم”.

وفي وقت سابق أعلن وفدا روسيا وأوكرانيا الانتهاء من جولة المفاوضات بينهما بجلساتها الثلاث في مدينة غوميل البيلاروسية، مشيرين إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة في القريب العاجل.

وأشار وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى أن “الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد خلال يومين”.

وقال: “آمل في أن يعقد الاجتماع على الحدود البيلاروسية البولندية في غضون يومين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

2022-02-27 / 9:00 مساءً
Photo of “لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين من أوكرانيا

“لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين…

2022-02-27 / 8:33 مساءً
Photo of بعد قرار بوتين تفعيل “الردع “..كل ماتريد معرفته عن القوة النووية الروسية

بعد قرار بوتين تفعيل “الردع “..كل ماتريد معرفته عن…

2022-02-27 / 7:10 مساءً
Photo of مصدر ل”هبة بريس” :”181 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا براً خلال يوم واحد”

مصدر ل”هبة بريس” :”181 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا…

2022-02-26 / 9:11 مساءً
Photo of اسبانيا.. تمديد اغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين الى غاية 31 مارس

اسبانيا.. تمديد اغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين الى غاية…

2022-02-26 / 8:59 مساءً
Photo of بولندا تدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فورا

بولندا تدعو إلى ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فورا

2022-02-26 / 5:12 مساءً
Photo of الناتو يرسل “قوات كبيرة” إلى جناحه الشرقي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

الناتو يرسل “قوات كبيرة” إلى جناحه الشرقي بعد الغزو…

2022-02-25 / 8:29 مساءً
Photo of الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف قرص طبي مخدر

الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف…

2022-02-25 / 10:37 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق “غير الأخلاقية” لبدائل حليب الأم

الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق “غير الأخلاقية” لبدائل حليب…

2022-02-23 / 9:36 مساءً
Photo of بعد “رمي شواهد وسير ذاتية” لباحثين عن العمل ..”أنابيك” المضيق توضح

بعد “رمي شواهد وسير ذاتية” لباحثين عن العمل ..”أنابيك”…

2022-02-22 / 7:00 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق