الولايات المتحدة: نعتقد أن روسيا تعتزم الاستيلاء على كييف

هبة بريس _ وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن واشنطن تعتقد أن الجيش الروسي يسعى جاهدا للاستيلاء على كييف ويحقق تقدما في هذه المهمة.

وقالت في تصريح لقناة “إم سي بي سي” التلفزيونية: “تقييماتنا لم تتغير.. روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش يريدون السيطرة على كييف، وهم يواصلون إحراز التقدم”.

وفي وقت سابق أعلن وفدا روسيا وأوكرانيا الانتهاء من جولة المفاوضات بينهما بجلساتها الثلاث في مدينة غوميل البيلاروسية، مشيرين إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة في القريب العاجل.

وأشار وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى أن “الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد خلال يومين”.

وقال: “آمل في أن يعقد الاجتماع على الحدود البيلاروسية البولندية في غضون يومين

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