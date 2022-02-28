سفيرة أوكرانيا بالرباط تدعو لمساعدة بلادها بسبب الهجوم الروسي
ناشدت سفيرة أوكرانيا في المغرب كافة الصحف والجرائد الإلكترونية الناطق باللغة العربية إلى مساعدة بلادها بعد الهجوم الروسي عليها بنقل الوقائع والأحداث كما هي عن الأوكرانيين، وذلك بسبب التضليل والترهيب الاعلامي الذي ينهجه بوتين في حق الشعب الأوكراني والأجانب المقيمين في أوكرانيا، على حد تعبيرها.
وأكدت السفيرة عبر رسالة خاصة، أن هجمات التضليل الإعلامية التي تعتمدها روسيا هدفها ضرب تماسك الجيش الأوكراني وجعله يتخلى عن سلاحه أثناء القتال، والواقع تضييف بالقول “أن جيشنا الباسل يناضل ويقاتل من أجل كل شبر في أوكرانيا ولولى صمود كافة المتطوعين من الشعب لتمكنت روسيا من احتلال كافة أراضينا في الساعات الأولى من الغزو”.
والتمست السفيرة الأوكرانية، من كافة المنابر النزيهة “أن تتحدث على العدوان الجائر في حق أوكرانيا وشعبها وكذا المقيمين بها من مختلف دول العالم ومن بينها المغرب، ليعرف سياسيكم الوجه الحقيقي ليبوتين ودولته، وكذا أضرار هذه الحرب على دولكم، لانها لا تستهدف أوكرانيا وحدها بل كل الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية كبيرة”. حسب تعبيرها دائما
2 تعليقات
نحن المقاومين القدماء المغاربة السا بقين في المغرب، مع اوكرانيا وشعبها قلبا وقلبا، ونحن ندين ظلم الاخرق الروسي فلاديمير ابوتين الشيوعي الغاشم يكره الله وانبياءه ، فهدفه حسب خطاباته ، هدم العالم وبشريته …ان الله سيعاقبه على مايقوم به
ضد الشعب الاوكراني الباسل..
any one help IRAK when USA kill more than 2 millions humain ??
any one help PALESTINE when “ISRAEL kill every day ???”
stop this bullshit plz