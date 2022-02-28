Fishermen sail across the Nile river in the Sudanese capital Khartoum on June 9, 2020. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

مأساة سودانية.. مصرع 5 لاعبين بفريق كرة قدم غرقاً

2022-02-28 / 8:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

لقي 5 لاعبين من فريق الملاحة السوداني من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مصرعهم، إثر غرق قارب كان يقلهم من مدينة إلى أخرى في ولاية نهر النيل بشمال البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الاثنين.

وأعلنت وكالة أنباء السودان (سونا) على موقعها الإلكتروني الرسمي، “استشهاد خمسة من فريق كرة قدم بشندي إثر غرق قارب”.

وكان هؤلاء اللاعبون ينتقلون في قارب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل لخوض مباراة مع فريقهم الملاحة أمام فريق الجريف، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مدينة المتمة.

وبحسب سونا، فقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، و”مازال البحث جارياً لانتشال الجثث”.

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