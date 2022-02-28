البنتاغون: واشنطن لم تسجل أي تحرك نووي روسي “ملموس

2022-02-28 / 8:00 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت الولايات المتحدة أنها لم ترصد أي تغيير “ملموس” في الوضع النووي الروسي منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استنفار قوات الردع النووي الروسية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “مسؤول كبير” في البنتاغون قوله: “لا نزال نراقب ونرصد الوضع عن كثب. لا أعتقد أننا رأينا نتيجة ملموسة لقراره. ليس بعد، في أيّ حال”.

واعترف المسؤول بأن من “الصعب معرفة ما يقف وراء أمر السيد بوتين لكن مجرد تطرقه إلى مسألة استخدام القوات النووية أو التهديد بها هو أمر لا طائل منه ويشكّل تصعيدا مهما”، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي لم يهدد روسيا أبدا.

وعن نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس، قال المسؤول إنه “لم تتم ملاحظة تحركات في هذا الاتجاه بعد”، وأنه “لا يبدو أن الجنود البيلاروس دخلوا إلى أوكرانيا لدعم القوات الروسية في هذه المرحلة”.

وأضاف: “لم نر أي دليل على تلقي الجنود البيلاروس أمرا بدخول أوكرانيا، وبالتأكيد لا مؤشر إلى أنهم دخلوا بالفعل أو أنهم في صدد الدخول إلى أوكرانيا… وفق علمنا، القوات التي دخلت أوكرانيا كلها روسية”.

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