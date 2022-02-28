سفيرة المغرب بهنغاريا :” نبذل كل جهودنا لإعادة المواطنين المغاربة لعائلاتهم”

2022-02-28 / 7:41 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت سفيرة المملكة المغربية بهنغاريا، كريمة القباج، عن مجموعة من المعطيات الخاصة بعملية استقبال ومواكبة المغاربة الذين قرروا مغاردة أوكرانيا عبر الحدود البرية للدول المجاورة.

وقالت كريمة القباج في تصريح خاص، أنها تتواجد في نقطة العبور Zahony، وبالضبط في محطة القطار القادم من أوكرانيا، حيث وصل لحد الساعة العديد من الطلبة المغاربة لهذا المركز الحدودي.

وأضافت القباج أنه ومنذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، تم إنشاء خلية على مستوى السفارة لتتبع الأوضاع، حيث تمثلت الأولوية في البحث عن وسائل لإجلاء المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا عبر ممرات آمنة.

واسترسلت ذات المسؤولة الديبلوماسية موضحة، أنه وفي هذا الإطار، ربطت السفارة الاتصال بالسلطات المجرية قصد السماح للمواطنين المغاربة بالمرور عبر الحدود المجرية بدون تأشيرة، وبعد موافقة الجانب الهنغاري، تم إرسال طاقم من السفارة مكون من 5 أشخاص إلى نقط المرور الموجودة على الحدود الهنغارية-الأوكرانية، وقد تم وضع أرقام هاتفية رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة و7/7 أيام.

وأكدت القباج، أن الطاقم الدبلوماسي يعمل على تسهيل مرور المواطنين إلى النقط الحدودية وتوفير وسائل لنقلهم لأقرب مدينة مجرية. كما يتواصل أعضاء السفارة بشكل مستمر مع المواطنين وعائلاتهم عبر المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية، حيث توصلت البعثة بالمئات من الاتصالات منذ يوم الجمعة.

وختمت تصريحها بالقول :”تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستبذل السفارة كل جهودها من أجل تسهيل عملية إجلاء المواطنين المغاربة وتمكينهم من العودة إلى عائلاتهم”.

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