الوفد الروسي المفاوض: توجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا

2022-02-28 / 7:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.

ونوه ميدينسكي إلى أن ” المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل

وأضاف ميدينسكي، أن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.
وأفاد مراسل سبوتنيك، في وقت سابق بانتهاء المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.

وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.

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