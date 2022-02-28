اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء

هبة بريس _ وكالات

تعتزم الوكالة الدولية للطاقة عقد اجتماع طارئ على مستوى الوزراء، غدا الثلاثاء، لبحث النزاع الروسي-الأوكراني.

وذكر رئيس الوكالة، فاتح بيرول، في تغريدة على “تويتر” أن وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، ستترأس الاجتماع، موضحا أن “المجتمعين سيبحثون آثار الهجوم الروسي ضد أوكرانيا على إمدادات النفط العالمية، وتقييم دور أعضاء الوكالة في ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة”.

وتعد روسيا، بحسب بيانات الوكالة، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وثاني أكبر مصدر له في الأسواق العالمية.

وفي 24 فبراير الجاري، أطلقت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0