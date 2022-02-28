دونيتسك.. مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني

2022-02-28 / 6:59 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن إيفان بريخودكو محافظ مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك مقتل أربعة مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح جراء قصف الجيش الأوكراني للمدينة

وقال بريخودكو في بيان على “تيليغرام”: “ارتفع عدد القتلى جراء قصف القوات الأوكرانية اليوم مدينة غورلوفكا إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 10 أشخاص”.

موفدنا: مقتل مدرسين اثنين جراء استهداف مدرسة في مدينة غورلوفكا بقصف مدفعي من الجانب الأوكراني
وفي وقت سابق، قال بريخودكو إن غورلوفكا تعرضت لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية منذ الصباح.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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