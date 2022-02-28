روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات

2022-02-28 / 6:45 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد مصدر مطلع اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بين الوفدين الروسي والأوكراني بمدينة غوميل في بيلاروس.

وقال ميخائيل بودولاك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني إن “الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات التي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ووقف الأعمال العدائية”.

وأضاف: “حدد الجانبان جملة من المسائل التي تحتاج إلى الحل، ومن أجلها التقا الوفدان”.

وتابع: “ناقش الوفدان أيضا، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، لبحث القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها”.

من جهته، أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي أنه “خلال المفاوضات التي استمرت خمس ساعات، تم تحديد نقاط يمكن من خلاله التنبؤ بالعثور على مواقف مشتركة”.

وأشار إلى أنه تم تبادل المطالب والآراء بين الوفودين، وأن “الوفدين سيبحثان هذه المطالب مع القيادة السياسية في البلدين”، مشيرا إلى أن “الوفدين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات في القريب العاجل”.

وقال: “سنقدم تقريرا تفصيليا عن جولة المفاوضات من الجانب الأوكراني إلى الرئيس فلاديمير بوتين”.

من جهته، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفين، أن جولة المفاوضات الأولى أختتمت، وأن “الوفد الروسي سيرفع تقريرا مفصلا للرئيس فلاديمير بوتين حال عودته من بيلاروس”.

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