الشرقاوي : شبح حرب كبرى يخيم على العالم

هبة بريس _ الرباط

أكد محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون الأمريكية أن معادلة الفصرية بدأت وشبح حرب كبرى اقترب بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهّب بذريعة أن “”كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون بالتصريحات العدوانية ضد بلدنا”، حسب تعبيره.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك “قد حرّك قاذفات اللهب الثقيلة TOS-1، وهي سلاحٌ متطورٌ يستطيع تبخير الأجساد البشرية تم تركيبها على هيكل الدبابة من طراز T-72 عبر الحدود الروسية الأوكرانية أمس”.

وأضاف “قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس گرينفيلد إن الرئيس الروسي “يواصل تصعيد” الحرب في أوكرانيا بطريقة “غير مقبولة” وحث الرئيس الاوكراني زيلينسكي زعماء العالم على تجريد روسيا من قدرتها على التصويت في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. فهل هناك احتمالات واقعية لحوار سياسي بين روسيا والغرب؟”.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11