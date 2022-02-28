رسمي : 1534 مغربي غادروا أوكرانيا عبر المعابر الحدودية

2022-02-28 / 6:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ارتفع عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا ، عبر المعابر الحدودية، الى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الاثنين، الى 1534 شخصا، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم يبقى مرشحا للارتفاع، مشيرا إلى أنه يتوزع بين بولونيا بـ 720 شخصا، ورومانيا بـ 384 شخصا، وسلوفاكيا بـ 300 شخص، وهنغاريا بـ 130 شخصا. وس جلت ذروة عمليات المغادرة اليوم الإثنين بالمركز الحدودي مع بولونيا، بمغادرة 600 مغربي لأوكرانيا، عقب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا.

وأوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نحو عشرين موظفا قنصليا، من بينهم أربعة قناصل عامين سابقين، لدعم ومساعدة أطقم السفارات المغربية الموجودة ميدانيا، لاستقبال وتقديم المساعدة اللازمة للمغاربة في البلدان الأربعة المجاورة لأوكرانيا.

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