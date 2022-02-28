أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لمواصلة السعي إلى حل دبلوماسي، لكنها ليست مستعدة للاستسلام.

وتأتي تصريحات كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين في الوقت الذي يعقد فيه مسؤولون من موسكو وكييف محادثات في بيلاروسيا، بهدف وقف تصعيد وبلوغ صيغة تفاهم سلمية.

وقال كوليبا لشبكة “سي إن بي سي” إنه لا يعرف ما إذا كانت المحادثات لا تزال جارية، وإنه غير مقتنع بأنها ستنجح.

و أضاف كوليبا: “أنا دبلوماسي، يجب أن أؤمن بنجاح المحادثات، ولكن في نفس الوقت هدفي الرئيسي كدبلوماسي الآن هو فرض المزيد من العقوبات على روسيا”.

وأشار إلى أنه يسعى أيضا إلى “جلب المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وعزل روسيا بقدر ما يمكن في الساحة الدولية”، لذلك “أنا أركز على هذا الجزء من الدبلوماسية. نحن لا نقف فقط من أجل أنفسنا ولكن من أجل النظام العالمي كما نعرفه”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6