عزيز أخنوش

شبيبة الأحرار تدعو الحكومة لتسريع العمل و عدم الاكتراث بالتشويش

2022-02-28 / 5:38 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نوهت شبيبة التجمع الوطني للأحرار بالعمل الذي تقوم به حكومة عزيز أخنوش بالرغم من الظرفية الصعبة و السياق الذي تمر منها بلادنا خاصة على المستوى الاقتصادي.

و دعت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الحكومة لتسريع وثيرة العمل ومواصلة تفعيل البرنامج الحكومي وعدم الاكتراث للتشويش الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية.

كما نوهت الفيدرالية بثقة عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي في الشبيبة التجمعية، وكافة الشباب التجمعي الذين ساهموا في إنجاح الجموع العامة الجهوية.

وأشادت الفيدرالية بالتوجيهات الملكية السامية لإطلاق ميثاق الاستثمار وبالتوجيهات الاستباقية لاتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين.

كما نوهت الشبيبة التجمعية بالتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة لتنزيل هذه التدابير والإجراءات بسرعة وفعالية، و بالدينامية التي يشهدها العمل الحكومي وبالمنجزات التي تقوم بها الحكومة خاصة فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية وإطلاق برنامج أوراش وإعداد برنامج وطني لمحاربة الجفاف وإنقاد القطاع السياحي، مشيدة أيضا بالنفس التشاركي الذي تشتغل به الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي.

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