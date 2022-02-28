إدارة الرجاء توقع للطاوسي و تضع شرط البطولة و العصبة ضمن الأهداف

2022-02-28 / 4:36 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادر رشيد الطاوسي عصر اليوم مركب الوازيس بالدار البيضاء و هو حاملا معه عقده الرسمي للإشراف على العارضة التقنية لنادي الرجاء الرياضي.

و قررت إدارة أنيس محفوظ إعادة الطاوسي لدكة احتياط النسور بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين، مع وضعها شروطا ضمن الأهداف المسطرة و منها التتويج بلقبي البطولة و عصبة الأبطال الإفريقية لهذا الموسم.

و سيصبح بإمكان الطاوسي الجلوس في مقاعد بدلاء الرجاء بعد سماح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم له بذلك و فسخ العقد الذي كان يربط بينهما كمشرف بالإدارة الوطنية التقنية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الطاوسي سبق له أن درب الرجاء خلال فترة الرئيس بودريقة، قبل أن ينهي سعيد حسبان مهامه مفضلا التعاقد آنذاك مع المدرب محمد فاخر.

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تعليق واحد

  1. لا تاريخ له ولا تنتضر منه شيء غريب أمر الرجاء لمادا تم استبعاد المدرب التونسي مع العلم انه فاز بلقبين ولم يفعل اي شيء سيء لنقول انه استبعد لنتاءجه ويضهر انه هناك لوبيات تتحكم في أبجديات المدربين وهناك من يستفيد بالطبع من تجديد المدربين الوضع غير عادي والفرق الكبيرة لا تغير مدربيها الا للضرورة القصوى ولنفرض مثلا الرجاء فازت بشيء فسيحسب هدا الفوز للطاوسي مع انه وجد الجمل محملا وعلى أعتاب الوصول من وجهة نظري يجب التفكير في إعادة النضر في هده السوق التي تدر على أصحابها مبالغ والمتضرر هو الجمهور الرجاوي والمغربي بصفة عامة

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