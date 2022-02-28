كوريا الشمالية: “سياسة الهيمنة الأمريكية” سبب الأزمة الأوكرانية

هبة بريس - وكالات

حملت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أمريكا، مسؤولية الأزمة الأوكرانية الروسية، قائلة إن “سياسة الهيمنة الأمريكية” هي سبب الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن “السبب الجذري للأزمة الأوكرانية يكمن بالكامل في سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة ودول الغرب، التي تتورط في التكبر والتعسف تجاه الدول الأخرى”، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف: “لقد دأبت الولايات المتحدة والغرب على تقويض البيئة الأمنية في أوروبا من خلال مزيد من الجرأة على نشر أنظمة الأسلحة الهجومية، بينما يسعون بتحدٍ إلى توسع الناتو باتجاه الشرق”.

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