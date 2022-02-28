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تسجيل 83 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-02-28 / 4:19 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 83 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.160.975 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.988 .

كما تم التأكد من 563 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.140.720.

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تعليق واحد

  1. سياسة فاشلة بامتياز بشهادة العالم ،وبشهادة حتى الاطفال ، لا تحسبون حتى اعطاء المعلومات المغلوطة، من آلاف الاصابات الى اندثار العدد .
    ههههه والله كتجيبولي الضحك، الا تعلمون ان وقتم اقترب ؟؟،

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