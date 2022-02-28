برلماني يطلب من التوفيق فتح أماكن الوضوء و إعادة المصاحف للرفوف

2022-02-28 / 4:00 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه نائب برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار طلبا لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية يحثه من خلاله على فتح أماكن الوضوء بالمساجد للعموم.

كما تضمن طلب البرلماني التجمعي كذلك السماح للمصلين الذين يؤدون صلوات الجماعة بالمساجد بلمس المصاحف بعد أن كان قرار سابق قد منعهم من ذلك بحجة التدابير الخاصة باحتواء تفشي كورونا و التي كان من بينها كذلك تباعد صفوف المصلين.

و طالب البرلماني التجمعي بدر الطاهري في سؤال وجهه لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية بضرورة إسراع الوزارة بمراجعة قرارتها السابقة و ذلك في ظل تحسن الحالة الوبائية ببلادنا و التي كان من آخر تجلياتها فتح الملاعب الكروية في وجه آلاف من الجماهير الرياضية.

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