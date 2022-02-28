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أكادير : النيابة العامة تودع 4 متهمين بتهجير البشر السجن

2022-02-28 / 3:18 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، يوم أمس الأحد 27 فبراير الجاري، أربعة أشخاص على السجن المحلي آيت ملول، لارتباطهم في قضية تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر .

وكشفت مصادر الجريدة أن النيابة العامة واشرافها على الاستماع إلى 12 مرشحا للهجرة غير المشروعة، قد توصلت الى أسماء منظمي الهجرة وقوارب الموت .

وجاء توقيف المشتبه فيهم في إطار الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، إثر توقيف شخص ثلاثيني، الجمعة الماضي، مبحوث عنه في المجال نفسه، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة السرية في عدة مدن مغربية.

وكان الموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، يعمدون إلى الإقامة في منزل خارج مدينة أكادير، فيما يستأجرون غرفا بفنادق متعددة بالمدينة لإيواء المرشحين للهجرة غير الشرعية، من أجل تجنب إثارة انتباه المصالح الأمنية. كما يدفع المرشحون مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف درهم مقابل الهجرة عبر قوارب وزوارق مطاطية.

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