عضو باللجنة العلمية يبشر المغاربة بقرارت تخفيف جديدة في القريب العاجل
في إطار تواصله الدائم مع المغاربة، بشر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية المغاربة بقرب الكشف عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف تدابير الحجر الصحي ببلادنا.
و أكد البروفيسور الإبراهيمي من خلال تدوينة نشرها بصفحته الرسمية أن هناك إجراءات تخفيفية سترى النور في قادم الأيام، و هو الأمر الذي تفاعل معه متابعوه بالتنويه و الاستحسان خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.
و كتب الإبراهيمي قائلا: “نحن على بعد أيام من الثاني من مارس و الذي يصادف الإعلان عن أول حالة إصابة بالكوفيد بالمغرب، أحمد الله كثيرا على لطفه و أفتخر كثيرا بهذا الوطن و أشكر صاحب الجلالة على تبصره و رؤيته السديدة و التي مكنت من تدبير ناجع للأزمة”.
و زاد عضو اللجنة العلمية قائلا: “ممتن لكل المغاربة و الذين ضحوا بالكثير للخروج من الأزمة، نعم لازالت هناك بعض التحيينات التدبيرية القليلة المتعلقة بالأزمة و التي سنراها قريبا إن شاء، و هكذا نعود لمشاكلنا و حياتنا الروتينية و التي اشتقنا إليها”.