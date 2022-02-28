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عضو باللجنة العلمية يبشر المغاربة بقرارت تخفيف جديدة في القريب العاجل

2022-02-28 / 3:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار تواصله الدائم مع المغاربة، بشر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية المغاربة بقرب الكشف عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف تدابير الحجر الصحي ببلادنا.

و أكد البروفيسور الإبراهيمي من خلال تدوينة نشرها بصفحته الرسمية أن هناك إجراءات تخفيفية سترى النور في قادم الأيام، و هو الأمر الذي تفاعل معه متابعوه بالتنويه و الاستحسان خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.

و كتب الإبراهيمي قائلا: “نحن على بعد أيام من الثاني من مارس و الذي يصادف الإعلان عن أول حالة إصابة بالكوفيد بالمغرب، أحمد الله كثيرا على لطفه و أفتخر كثيرا بهذا الوطن و أشكر صاحب الجلالة على تبصره و رؤيته السديدة و التي مكنت من تدبير ناجع للأزمة”.

و زاد عضو اللجنة العلمية قائلا: “ممتن لكل المغاربة و الذين ضحوا بالكثير للخروج من الأزمة، نعم لازالت هناك بعض التحيينات التدبيرية القليلة المتعلقة بالأزمة و التي سنراها قريبا إن شاء، و هكذا نعود لمشاكلنا و حياتنا الروتينية و التي اشتقنا إليها”.

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