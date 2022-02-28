ضمنهم 29% إناثا.. أزيد من 99 ألف مغربي تطوعوا للخدمة العسكرية

2022-02-28 / 2:54 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف مصدر من اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، عن معطيات بخصوص الحصيلة العامة لعملية الاحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022

وأفاد ذات المصدر، أن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022 بلغ 178 ألفا و166، مقابل 133 ألفا و820 سنة 2019.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الشباب، ذكورا وإناثا، الذين تطوعوا لأداء الخدمة العسكرية 99 ألفا و60، منهم أكثر من 29 بالمائة من الإناث، مقابل 66 ألف و990 سنة 2019، منهم 20 بالمائة من الإناث.

وتابع أن عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية بلغ 29 ألفا و13 شابة، أي بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم، مقابل 13 ألف و614 سنة 2019، وهي نسبة مثلت آنذاك 10.17 بالمائة، لافتا أن اللجان الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات الإعفاء عقدت اجتماعها ما بين 16 و22 فبراير 2022.

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