أوكرانيا: آلاف الأجانب يريدون الانضمام إلينا للقتال ضد “روسيا”

هبة بريس - وكالات

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته “الفيلق الدولي”، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على “فيسبوك”: “تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يوم الأحد، إن أوكرانيا ستنشئ فيلقا “دوليا” أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وأضاف زيلينسكي في بيان: “سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”، وفقما نقلت وكالة “رويترز”.

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