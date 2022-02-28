خريبكة : “12 مليار” تضيع على الجماعة ..تهاون أم سوء تدبير ؟

2022-02-28 / 2:01 مساءً
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هبة بريس - خرببكة

بجماعة خريبكة .. هناك وضع خاطئ يستدعي إصلاحه من خلال إحداث تغيير جدري حيال وضع مختل قائم وتعويضه بآخر للمساهمة في تحسين ميزانية الجماعة

بجماعة خريبكة ..يفترض الان ان يتم تصحيح الأخطاء عن طريق التقييم والرقابة والمتابعة العملية وهذا لن يتأتى الا بوجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير .

مرد القول يعود لكون جماعة خريبكة لم تستخلص الى حد الان ما يفوق 12 مليار سنتيم من عائدات الضرائب تخص محلات تجارية وشركات وتجزئات سكنية وغيرها ..

وبمفهوم “المجلس الجماعي ” فالأمر هنا يتعلق ب ” الباقي استخلاصه ” والذي بلغ 121471575،95 حسب مراسلة رسمية موجهة لرئيس المجلس الجماعي.

وحسب مصادر هبة بريس فاستخلاص هذا المبلغ كاملا تواجهه صعوبات عديدة غير أن السؤال البديهي الذي وجب طرحه : لماذا لم تسلك جماعة خريبكة مسلك التقاضي لاسترجاع هذا المبلغ الهام في حينه ؟ وما مبرر المجلس الجماعي في تغاضيه عن حقوق الجماعة علما أن الأمر يتعلق بضرائب لا يمكن أن تطبق على البعض وتستثني البعض الآخر ؟ وماهي استراتيجية الجماعة المتخدة مستقبلا للحيلولة دون الوقوع في نفس الخطأ؟

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تعليق واحد

  1. هذا أمر خطير جدا عدم استخلاص مثل هذا المبلغ الضخم يعتبر جريمة في حق الساكنة و ليس هناك سبب عدم الاستخلاص هو محابات والاستفادة الشخصية لبعض المسؤولين بالجماعة

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