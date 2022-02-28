الإختطاف وطلب فدية يستنفر أمن كلميم

2022-02-28 / 1:57 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كليميم، قد تمكنت في عمليات متفرقة من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرينات، و الثلاثينات، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإختطاف والاحتجاز المقرون بطلب فدية.

و حسب المصادر ذاتها التي أسرت ل هبة بريس، أن المشتبهين قاموا باختطاف الضحية واحتجازه والتوجه به نحو المطرح البلدي، كما ربطوا الاتصال بوالده وطالبوه بمبلغ خمسة ملايين سنتيم كفدية مقابل إطلاق سراحه، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة وعمليات التتبع التي باشرتها مصالح الأمن إلى تحديد هوية المشتبه بهم وإيقافهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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