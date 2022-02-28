Russia's President Vladimir Putin (R) attends a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (L) and Russia's Defence Minister in Moscow on February 2, 2019. - President Putin on February 2 said Russia was suspending its participation in a key Cold War-era missile treaty in a mirror response to a US move the day before. Moscow and Washington have long accused the other of violating the Intermediate-Range Nuclear Forces agreement. (Photo by Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)

روسيا: لدينا خطة للرد على العقوبات الغربية

2022-02-28 / 1:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الكرملين، الاثنين، إن “الواقع الاقتصادي لروسيا تغير”، في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو “لديها خطة للرد” على تلك العقوبات.

وأضاف الكرملين أنه “لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي”، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتن سيلتقي بالعديد من المسؤولين، الاثنين، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي، سييركز خلال لقائه مع هؤلاء المسؤولين، على القضايا الاقتصادية، مشددا على أنه “لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، يتم تنفيذها الآن”.

وتابع: “العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار”.

كما تطرق بيسكوف إلى التقارير التي أشارت إلى وجود “أصول غير معلنة” للرئيس الروسي، مؤكدا أنها “مزاعم باطلة”.

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