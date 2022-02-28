السلطات تغلق طريقا جديدا وسط البيضاء لستة أشهر بسبب أشغال التهيئة
تتواصل أشغال التهيئة بالدار البيضاء من خلال خطوط الترامواي و الباصواي الجديدة و التي ستغير معالم المدينة بعد انطلاقة العمل بها، خاصة أنه سيتم إحداث عدد من القناطر و الممرات التي ستسمح بانسيابية أكبر لحركة السير مستقبلا.
و موازاة مع هاته الأشغال، قررت السلطات بتنسيق مع شركة “كازا طرونسبور” إغلاق عدد من المحاور الطرقية الحيوية لفسح المجال لعمال التهيئة قصد إكمال الأشغال في الوقت المحدد.
و أوضحت الشركة المشرفة على المشروع أنه و على غرار مقاطع طرقية أخرى تم إغلاقها مسبقا، فقد تقرر كذاك إغلاق زنقة علال الفاسي بمقاطعة مرس السلطان أمام حركة السير لمدة ستة أشهر.
و يأتي هذا الإغلاق لمقطع طرقي جديد بسبب أشغال بناء المنصة و وضع السكك الحديدية و التهيئة من الواجهة إلى الواجهة للخط الرابع لترامواي البيضاء، حيث سيتم تحويل مسار التنقل عبر شارع مرس السلطان بوسط المدينة.