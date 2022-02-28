السلطات تغلق طريقا جديدا وسط البيضاء لستة أشهر بسبب أشغال التهيئة

2022-02-28 / 1:05 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أشغال التهيئة بالدار البيضاء من خلال خطوط الترامواي و الباصواي الجديدة و التي ستغير معالم المدينة بعد انطلاقة العمل بها، خاصة أنه سيتم إحداث عدد من القناطر و الممرات التي ستسمح بانسيابية أكبر لحركة السير مستقبلا.

و موازاة مع هاته الأشغال، قررت السلطات بتنسيق مع شركة “كازا طرونسبور” إغلاق عدد من المحاور الطرقية الحيوية لفسح المجال لعمال التهيئة قصد إكمال الأشغال في الوقت المحدد.

و أوضحت الشركة المشرفة على المشروع أنه و على غرار مقاطع طرقية أخرى تم إغلاقها مسبقا، فقد تقرر كذاك إغلاق زنقة علال الفاسي بمقاطعة مرس السلطان أمام حركة السير لمدة ستة أشهر.

و يأتي هذا الإغلاق لمقطع طرقي جديد بسبب ‏أشغال بناء المنصة و وضع السكك الحديدية و التهيئة من الواجهة إلى الواجهة للخط الرابع لترامواي البيضاء، حيث سيتم تحويل مسار التنقل عبر شارع مرس السلطان بوسط المدينة.

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