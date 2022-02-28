الكرملين: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية تصرف عداوني وأمر خطير

2022-02-28 / 12:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اتهم الكرملين اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بالتصرف بعدوانية تجاه روسيا، قائلا إن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار، وأثبت أن موسكو كانت محقة في جهودها لنزع سلاح جارتها.

وكثف الغرب إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى حماية المدنيين.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على حجم الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية، أو توضيح تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن وضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب.

وكان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال في تغريدة اليوم الاثنين إن أعضاء الحلف يزودون أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأوكراني في وقت سابق.

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