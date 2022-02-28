مصدر : 814 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا باتجاه 5 دول مجاورة

2022-02-28 / 12:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف مصادر دبلوماسية، أن 814 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا، إلى حدود التاسعة من صباح اليوم الاثنين، فراراً من الحرب الجارية فوق التراب الأوكراني

وأضاف ذات المصادر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن المغاربة المغادرين، تمكنوا من دخول 5 دول مجاورة .

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد كشفت يوم أمس الأحد عن تدعيم المجهودات التي تقوم بها سفارات المملكة المغربية بالمراكز الحدودية بالدول المجاورة لأوكرانيا بكل من بولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا، عبر إرسال أطر قنصلية لتعزيز مصالح سفارات المملكة المغربية في الدول المذكورة.

وحسب ما أفاد به مصدر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، فإن القرار يأتي في ظل التطورات المتسارعة بأوكرانيا وفي إطار حرص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على استقبال ومواكبة المواطنين المغاربة الذين غادروا الأراضي الأوكرانية في اتجاه المعابر الحدودية المجاورة، مع تقديم المساعدة اللازمة لهم في ظل هذا الوضع الاستثنائي.

وهذا وأكد ذات المصدر على ضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات والتدابير المعمول بها في الدول المعنية، حرصا على سلامتهم حتى تتم عملية عبورهم في أحسن الظروف المتاحة.

ويذكر أن 181 مغربيا تمكنوا لحدود ليلة يوم أول أمس السبت من مغادرة أوكرانيا عبر البوابات الحدودية البرية، في يوم واحد.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع للجريدة، فإن 93 مواطنا مغربيا غادروا عبر 3 بوابات حدودية برية بين أوكرانيا ورومانيا، فيما 70 مغربيا، غادروا أوكرانيا برا عبر بولونيا.

كما تمكن 17 مغربيا من مغارة الأراضي الأوكرانية عبر سلوفاكيا، بينما غادر مواطن مغربي واحد عبر الحدود بين أوكرانيا وهنغاريا.

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