المغرب يتكفل بنقل الطلبة الموريتانيين المغادرين لأوكرانيا

هبة بريس

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، اليوم الاثنين أن المغرب قرر التكفل بإجلاء الطلبة الموريتانيين العالقين في أوكرانيا، حيث سيتم إجلاؤهم إلى جانب الرعايا المغرب عبر الرحلات الجوية الاستثنائية التي تنظمها حاليا الخطوط الملكية المغربية في اتجاه البلدان المجاورة لاوكرانيا.

وقالت الخارجية الموريتانية في بلاغ لها بأن الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى اتصالا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، واتفقا على تخصيص مقاعد للطلاب الموريتانيين ضمن برنامج الرحلات التي سينظمها المغرب لإجلاء رعاياه من أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة الموريتانية أيضا أن هذا عملية الإجلاء ستقتصر على رحلات من الدول المجاورة لأوكرانيا بسبب إغلاق الأجواء الأوكرانية في الوقت الحالي اثر تداعيات الحرب القائمة هناك.

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