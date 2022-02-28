الرئيس الأوكراني للجنود الروس: انقذوا أرواحكم وأرحلوا

2022-02-28 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس المشاركين في الحملة العسكرية على بلاده، على إلقاء أسلحتهم والعودة إلى بلدهم، في اليوم الخامس من العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، موجها حديثه إلى الجنود الروس وباللغة الروسية: “انقذوا أرواحكم وارحلوا. لا تصدقوا قادتكم”.

وحضّ الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على ضم بلاده “فورا” إلى التكتل، بموجب إجراء خاص، فيما تدافع عن نفسها أمام القوات الروسية.

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