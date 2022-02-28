الناتو ل”الرئيس الأوكراني”: سنضاعف إرسال صواريخ الدفاع الجوي ومضادات الدبابات

2022-02-28 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه تحدث مع فلاديمير زيلينسكي، هاتفيا، وأكد له أن الحلف سيزيد من إمدادات صواريخ الدفاع الجوي، ومضادات الدبابات.

وقال ستولتنبرغ، في تغريدة، اليوم الاثنين إنه “تحدث للتو مع الرئيس زيلينسكي، وأثنت عليه لشجاعة الشعب والقوات المسلحة لأوكرانيا.. حلفاء الناتو يكثفون دعمهم بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية”.

هذا ويشار إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض وصل صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.

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‫4 تعليقات

  3. نحن كمسلمين يجب التآخي والتعاون بيننا حتى لا تشتعل نار الفتنة بيننا كما وقع مع أكرانيا حاليا ونتمنى وقف الحرب ضدها وضد المدنيين ..

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