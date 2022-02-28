“الممرضون” يتهمون الحكومة والنقابات ب”الإقصاء” ويقررون خوض إضراب عن العمل

2022-02-28 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من الثاني من مارس المقبل، وذلك في جميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.

وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة جاءت تعبيرا عن رفض ما أسمتها “المجزرة” التي ارتكبت في حق الملف المطلبي للممرضين على هامش الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأكدت النقابة، عن رفضها التوقيع على محضر غير منصف للفئة، ولم تحضر لقاء رئيس الحكومة، داعية كل الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إلى التوقيع على عريضة الطعن في مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية، وهي وموجهة إلى رئيس الحكومة.

وحملت النقابة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع، مطالبةكافة الضمائر الحية من الممرضين وتقنيي الصحة بالانخراط الجاد والفعال دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة المغتصبة.

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تعليق واحد

  1. كذب وافتراء ، استفادت فئة كبيرة في سنة 2017 والباقي استفاد في 2022 . وهاد الضجة كاملة اللي ترون سببها اعتراف الدولة المغربية بالدكتوراه الوطنية للأطباء وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 . زد على دلك انهم اصبحوا يريدون المساواة مع الأطباء ولايريدون القيام بالمهام الشبه الطبية التي تكونوا من اجلها

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