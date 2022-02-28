قرار السلطات المغربية يثلج صدور أولياء أمور طلبة أوكرانيا

هبة بريس _ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة الخطوط الملكية المغربية مساء أمس عن قرار السلطات المغربية بإجلاء الطلبة المغاربة العالقين في أوكرانيا من خلال تخصيص ثلاث رحلات جوية مباشرة من الدول الحدودية المجاورة و بسعر رمزي لا يتعدى 750 درهم.

قرار السلطات المغربية و استجابتها للدعوات المتكررة لأباء و أمهات و أولياء أمور الطلبة المغاربة الذين يدرسون بأوكرانيا أثلجت الصدور و أظهرت بالملموس العناية الكبيرة التي يوليها المغرب بتعليمات عاهل البلاد لكل رعاياه.

و مباشرة فور إعلان القرار، غصت مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة المجموعات التي تضم الطلبة بعبارات الإشادة و التنويه بالقرار الرسمي الذي يأتي في وقت حساس و صعب يمر منه العالقون في دولة أوكرانيا.

هذا و سخرت السلطات المغربية كافة مجهوداتها للاستجابة للطلبة و أولياء أمورهم، من خلال ممثلي البعثات الدبلوماسية سواءا بأوكرانيا أو بالدول المجاورة التي تم من خلالها إحداث نقط عبور برية للطلبة، حيث يرابض مسؤولو البعثات الديبلوماسية بالشريط الحدودي لتوفير كل الدعم و المساندة للطلبة في محنتهم و حتى يتم نقلهم خارج أوكرانيا و إعادتهم لحضن الوطن في أحسن الظروف.

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