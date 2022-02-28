قرار السلطات المغربية يثلج صدور أولياء أمور طلبة أوكرانيا
أعلنت مجموعة الخطوط الملكية المغربية مساء أمس عن قرار السلطات المغربية بإجلاء الطلبة المغاربة العالقين في أوكرانيا من خلال تخصيص ثلاث رحلات جوية مباشرة من الدول الحدودية المجاورة و بسعر رمزي لا يتعدى 750 درهم.
قرار السلطات المغربية و استجابتها للدعوات المتكررة لأباء و أمهات و أولياء أمور الطلبة المغاربة الذين يدرسون بأوكرانيا أثلجت الصدور و أظهرت بالملموس العناية الكبيرة التي يوليها المغرب بتعليمات عاهل البلاد لكل رعاياه.
و مباشرة فور إعلان القرار، غصت مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة المجموعات التي تضم الطلبة بعبارات الإشادة و التنويه بالقرار الرسمي الذي يأتي في وقت حساس و صعب يمر منه العالقون في دولة أوكرانيا.
هذا و سخرت السلطات المغربية كافة مجهوداتها للاستجابة للطلبة و أولياء أمورهم، من خلال ممثلي البعثات الدبلوماسية سواءا بأوكرانيا أو بالدول المجاورة التي تم من خلالها إحداث نقط عبور برية للطلبة، حيث يرابض مسؤولو البعثات الديبلوماسية بالشريط الحدودي لتوفير كل الدعم و المساندة للطلبة في محنتهم و حتى يتم نقلهم خارج أوكرانيا و إعادتهم لحضن الوطن في أحسن الظروف.
21 تعليقات
الحمد لله يبقى الوطن هو الصدر الحنون مع ملكه الغالي دائما سباقا لحماية الجالية المغربية حفظه الله ورعاه..
نتمنى لهم عودة ميمونة إلى وطنهم … آلله احمي بلادنا من كل سوء وشر يصيبه يآرب وارزقه الأمن والأمان والاستقرار يآرب…
إنها ليلة الإسراء والمعراج وعند رفع أذان الفجر رفعت يدي الى السماء فدعوت لجميع الأمة الإسلامية باكملها الموجودة هناك بأن يحفظهم من كل سوء وشر يصيبهم يآرب ولطفك بهم… إنه سميع مجيب الدعاء يآرب..
اللهم اصلح احوالنا وازل همومنا وأرح قلوبنا وانزل علينا السكينة والطمأنينة يآرب واجعل شهر رجب المبارك نهاية الحرب وتيسير الأمور يآرب وبلغنا شهر رمضان المبارك ونحن في أحسن الأحوال لافقيد ولا مفقود ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كانت ستكون بادرة طيبة ومحمودة لو كانت هذه الرحلات الجوية بالمجان؛ لأن بها تحس بقيمتك في بلدك وستعلم بحب بلدك لك لكن للأسف الشديد الم تؤدي فاتورة التذاكير تبقى هناك عالقا هههههههههههه….نرفع أمرنا إلى آلله سبحانه وتعالى..
لديا معلومة أظن أنها صحيحة بأن فرنسا وامريكا سينظمون رحلات مجانية لمواطنيهم قصد اجلائهم وعودتهم الى وطنهم؛ لا أعلم إن كان الخبر صحيح أم مجرد إشاعة فقط…وفي هذه الحالة إذا كان الأمر صحيح؛ سوف تحس بكسرة في نفسك للفوارق بين بلدك والبلدان الأخرى..بين الوطن والمواطن….
إنها ياعباد الله حرب يجب على السفارة المغربية بالتسريع الفوري لعودة الطلبة والطالبات الموجودين هناك بدون نقاش عن التذاكير ؛ أنتم من تقومون بتاديتها وليس الطلبة والطالبات؛ فهذا حرام في حقهم..الكلام طويل والسكوت أفضل بكثير ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
مبادرة تعكس التجاوب الايحابي مع معاناة والم عاي،لات الطلبة المغاربة …تحية تقدير واحترام لكل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه البادرة الانسانية الحضارية…
لو كانوا كبدة افلادكم لقمتم فوراً باسترجاعهم بطائرات خاصة هنا تلعب الفوارق بين الطبقتين (البورجوازية والبسيطة) ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ على العلم أننا أولاد تسعة أشهر ولا أحدا يبقى على هذه الكورة الأرضية كما قال تعالى في كتابه الكريم (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام…)
الكل يدعوا رعاياه بالخروج الفوري من أوكرانيا؛ أظن أن هناك مؤامرة تستهدف العالم بأكمله وليس الدولة الأوكرانية وحدها.. نسأل الله السلامة والعافية للجميع يآرب…
المسؤول الاول عن عودتهم إلى بلادهم هي السفارة المغربية هي من تقوم بأسرع وقت ممكن لإنقاذهم من هذه الحرب وتكون عملية إنسانية من طرفهم… إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء…
كل هذا راجع إلى تشرد المسلمين ومسلمات وكذا ارتفاع البطالة والمجاعة وووووو من أجل السيطرة السياسية واضحة كوضوح الشمس..وكل ما نقول هو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ومن سولت له نفسه بفعل هذه الحروب المدمرة..
نخاف ان تطول هذه الحرب ويضيع مستقبل الطلبة والطالبات ولا ندري مصيرهم في المغرب على العلم أن المغرب يعيش وضعية صعبة جدا جدا من جميع القطاعات..
سنتين ضاعت منا وتضهور الإقتصاد الوطني بالمغرب وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة التي تضررت بشدة جائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه والآن مشكل الجالية المغربية الموجوة في أوكرانيا ….سؤال يبقى مطروح ؛ هل الدولة ستوفر لهم فرص العمل؟؟؟ أظن الجواب مفهوم وواضح واجابتها واضحة كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.
الأمر أصبح لايبشر بالخير يجب على السفارة المغربية بالتسريع بالعودة الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن … لأن الآباء و الأمهات لا حولة لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
نحن كأباء وامهات نطالب بالتدخل العاجل لاسترجاع الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا والعودة تكون مجانية…
كلنا نطالب السفارة المغربية بالتسريع والعودة ميمونة للطلبة والطالبات العالقين في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الموقف…
يجب اعطاء أرقام صحيحة وليس التلاعب بمشاعر الناس اتقوا الله إنهم محروقون على ابنائهم .. هذا ليس استهزأ او لعب بنفسيتهم.نحن نريد الاطمئنان عليهم والنجاة من الحرب…
اللهم فرجها من عندك يآ آلله…قلوبنا كلها معكم.. انشاء يكون خيرا وترجعون إلى وطنكم سالمين لأهاليهم ودويهم..
المسؤولين كانوا عارفين بأن الحرب ستقوم .. سؤال يتطلب إجابته لماذا لم يقوموا بعودتهم على الأقل بشهر قبل الأوان.قبل أن تقع الكارثة التي لم تحمد عقباه..