المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تنتمي إلينا ولكن السلام مع روسيا مهم

2022-02-28 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى أوكرانيا جزءا من الكتلة الأوروبية، لكن من المهم أن توافق كييف على محادثات السلام مع روسيا.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع تلفزيون “يورونيوز”، “العديد من الموضوعات التي نعمل فيها عن كثب مع (أوكرانيا) إنها تنتمي إلينا. إنها واحدة منا ونريدها معنا”.

ولم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية أي تفاصيل أخرى بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، “لدينا عملية مع أوكرانيا تتمثل على سبيل المثال في دمج السوق الأوكرانية في السوق الموحدة”، مشيرة أيضا إلى “التعاون الوثيق للغاية في شبكة الطاقة”.

عند سؤالها عن محادثات السلام بين كييف وروسيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، “من المهم أن يوافق الجانب الأوكراني على محادثات السلام، وأن الظروف جيدة بالنسبة للجانب الأوكراني. بشكل عام من الأفضل دائمًا إحلال السلام، بدلا من خوض معركة”.

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تعليق واحد

  1. الحرب قتل وتشريد وضمار والكل فبها خاسر لكن كان على أكرانيا أن تجلس معا الروس وتصغى إلى ٱهتماماتهم كما للروس أن يأخذوا بعين الٱعتبار مصالح أكرانيا

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