تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-28 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى أحيانا غائمة ستعطي أمطارا ضعيفة أو قطرات متفرقة بالأطلس وسفوحه الشرقية ، الريف، الواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن يبقى الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل بالمرتفعات.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية، مع هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و 12 درجة بالريف، والسايس وهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية وكذا بالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و16 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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