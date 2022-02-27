درك طرفاية يشن حملات أمنية مكثفة بعد توالي السرقات..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

شنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية حملات أمنية مكثفة، ليلة أمس الأحد بعد تسجيل سرقتين في ليلة واحدة قبل أيام.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد استنفر قائد سرية الدرك الملكي بطرفاية مختلف التعزيزات الأمنية ولوجستيكية تم من خلالها تنظيم دوريات أمنية ليلية ونهارية بالمنطقة، لتجفيف منابع الجريمة ومحاربة مختلف الظواهر التي تمس بالأمن العام وتضع سلامة المواطنين وممتلكاتهم في خطر.

وربطت المصادر نفسها، أن تسخير التعزيزات الدركية بالمنطقة، جاءت بعد تسجيل عمليتي سرقة في الليلة نفسها، والتي نفذها مجهولون أقدموا من خلالها على اقتحام محل لبيع الخضر بواسطة كسر الاقفال ، فيما تم تسجيل سرقة أخرى في الليلة نفسها، تتعلق بالسطو على سيارة من الشارع العام.

وأفضت الحملات الأمنية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي الترابي التابعة لسرية الدرك الملكي بطرفاية على توقيف مجموعة من الأشخاص لأجل إجراء عملية التنقيط فما تم إخضاع آخر للحراسة النظرية.

وفي ذات السياق قامت مصالح الدرك الملكي بجماعة الدورة، بتوقيف شخص وبحوزته مسكر ماء الحياة وكذا كمية من المخدرات، مصدر حقوقي الذي أكد ل هبة بريس، أن ساكنة طرفاية استحسنت هذه الحملات الأمنية التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في محاربة الجريمة والسرقات وكذا فرض هبة الجهاز الأمني بالمدينة من أجل ردع الخارجين عن القانون.

ولازلت مصالح الدرك الملكي بطرفاية، تشن حملاتها بمختلف الشوارع والأحياء من أجل الحفاظ على النظام العام ومحاربة الجريمة الى حدود كتابة هذه الاسطور.

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