Russian Sukhoi Su-25 jet fighters perform a flight during the Aviadarts competition, as part of the International Army Games 2021, at the Dubrovichi range outside Ryazan, Russia August 27, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

2022-02-27 / 11:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها.

وقال بوريل عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: “نعتزم توريد الأسلحة، بما فيها طائرات مقاتلة”.

وقال إن الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونا.

وأعلن أن “وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في دول الاتحاد”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: “سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و”سبوتنيك” التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي”.

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