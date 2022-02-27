بسبب الحرب في أوكرانيا..مخاوف من أزمة لجوء غير مسبوقة في القارة الأوروبية

2022-02-27 / 10:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيس ليناريتش الأحد إن “التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون” من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف “نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام عدة، الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن”.

وحذر يانيس ليناريتش الأحد في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية الأوروبيين من “أننا نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة انسانية في قارتنا الأوروبية منذ اعوام”.

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