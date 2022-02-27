صغار حسنية أكادير يتوجون للمرة الثانية بدوري بن شتوي الدولي لكرة القدم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتزع صغار نادي حسنية أكادير للمرة الثانية على التوالي، لقب دوري بن شتوي الدولي لكرة القدم فئة أقل من 15 سنة والذي انتهت أطواره اليوم الاحد 27 فبراير الجاري.

وكانت المباراة النهائية للدوري قد جمعت بين صغار حسنية أكادير و صغار نادي الرجاء البيضاوي، وانتهت لفائدة الحسنية.

دوري بن شتوي الدولي في نسخته الثانية، شاركت فيه ثماني نوادي وطنية من بينها ( حسنية أكادير .الرجاء والوداد واتحاد بنسركاو واولمبيك الدشيرة، الى جانب مشاركة ناديين اوروبيين ( ستراسبورغ الفرنسي ونادي كفينتلي الارلندي، كما عرف مشاركة ثلاث عصب لكرة القدم ( سوس ماسة .مراكش اسفي و دكالة الشاوية) .

وكانت اللجنة المنظمة لدوري بن شتوي، قد نظمت النسخة الأولى سنة 2019 لفئة أقل من 13 سنة، غير أن تداعيات جائحة كورونا اخرت تنظيم النسخة الثانية.

ويعد الدوري فرصة لنوادي جهة سوس ماسة، للاحتكاك مع نوادي مغربية ودولية من أجل تمكين المواهب من صقل المهارات والظهور وابراز الامكانيات لدى المواهب الصغيرة.

وشهد الحفل الختامي الدوري حضور كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ومنتخبون ورياضيون، وتم توزيع الجوائز على الفئات المشاركة .

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