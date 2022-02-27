صغار حسنية أكادير يتوجون للمرة الثانية بدوري بن شتوي الدولي لكرة القدم

2022-02-27 / 10:01 مساءً
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتزع صغار نادي حسنية أكادير للمرة الثانية على التوالي، لقب دوري بن شتوي الدولي لكرة القدم فئة أقل من 15 سنة والذي انتهت أطواره اليوم الاحد 27 فبراير الجاري.

وكانت المباراة النهائية للدوري قد جمعت بين صغار حسنية أكادير و صغار نادي الرجاء البيضاوي، وانتهت لفائدة الحسنية.

دوري بن شتوي الدولي في نسخته الثانية، شاركت فيه ثماني نوادي وطنية من بينها ( حسنية أكادير .الرجاء والوداد واتحاد بنسركاو واولمبيك الدشيرة، الى جانب مشاركة ناديين اوروبيين ( ستراسبورغ الفرنسي ونادي كفينتلي الارلندي، كما عرف مشاركة ثلاث عصب لكرة القدم ( سوس ماسة .مراكش اسفي و دكالة الشاوية) .

وكانت اللجنة المنظمة لدوري بن شتوي، قد نظمت النسخة الأولى سنة 2019 لفئة أقل من 13 سنة، غير أن تداعيات جائحة كورونا اخرت تنظيم النسخة الثانية.

ويعد الدوري فرصة لنوادي جهة سوس ماسة، للاحتكاك مع نوادي مغربية ودولية من أجل تمكين المواهب من صقل المهارات والظهور وابراز الامكانيات لدى المواهب الصغيرة.

وشهد الحفل الختامي الدوري حضور كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ومنتخبون ورياضيون، وتم توزيع الجوائز على الفئات المشاركة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة الاولى

سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة…

2022-02-27 / 9:24 مساءً
Photo of الوداد يفوز على الزمالك بثلاثية في دوري أبطال افريقيا

الوداد يفوز على الزمالك بثلاثية في دوري أبطال افريقيا

2022-02-26 / 10:05 مساءً
Photo of الجامعة تصدر توقيفات و غرامات بالجملة للاعبي و أندية البطولة

الجامعة تصدر توقيفات و غرامات بالجملة للاعبي و أندية…

2022-02-25 / 7:30 صباحًا
Photo of سار.. الحكومة تفتح الملاعب الرياضية في وجه الجماهير

سار.. الحكومة تفتح الملاعب الرياضية في وجه الجماهير

2022-02-24 / 2:39 مساءً
Photo of هذه حقيقة عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية

هذه حقيقة عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية

2022-02-24 / 9:40 صباحًا
Photo of “الكاف” يلغي قرار إيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا

“الكاف” يلغي قرار إيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا

2022-02-23 / 4:02 مساءً
Photo of رسميا.. تحديد موعد “كلاسيكو” ريال مدريد وبرشلونة

رسميا.. تحديد موعد “كلاسيكو” ريال مدريد وبرشلونة

2022-02-23 / 3:36 مساءً
Photo of منتخب أمريكا للسيدات ينجح في استصدار حكم قضائي للمساواة في الأجور مع الذكور

منتخب أمريكا للسيدات ينجح في استصدار حكم قضائي للمساواة…

2022-02-23 / 3:27 مساءً
Photo of المنتخب الوطني النسوي يحققه فوزه الثاني في الدوري الدولي الودي لمالطا

المنتخب الوطني النسوي يحققه فوزه الثاني في الدوري الدولي…

2022-02-23 / 11:31 صباحًا
Photo of أياكس يعوض عائلة عبد الحق نوري بـ7.85 مليون يورو

أياكس يعوض عائلة عبد الحق نوري بـ7.85 مليون يورو

2022-02-22 / 11:16 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق