المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا
هبة بريس - وكالات
رفعت كييف دعوى قضائية إلى محكمة “العدل الدولية” (التابعة للأمم المتحدة في لاهاي) ضد الروس لاجتياحهم الأراضي الأوكرانية قبل أيام.
وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد 28 من شباط، عبر حسابه في “تويتر“، إن “كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل”.
وأضاف الرئيس الأوكراني، “نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها بمفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان، نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورًا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل”.
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16 تعليقات
نتمنى وقف العدوان ضد أكرانيا لانها ضحية روسيا التي مارست عليها العنف وتسببت في تشريد الالاف من الأسر ..
نتمنى من مجلس الامن الدولي والمحكمة الدولية تشديد العقوبات ضد روسيا التي اضهرت عضلاتها على أكرانيا…
يجب على المجتمع الدولي وقف العدوان بسرعة لانها تسببت في إبادة جماعية للمجتمع الأكراني ..
رغم ضروف الحرب التي عرفتها أكرانيا نتمنى تقديم مساعدات دولية لها والوقف في وجه هاته الحرب التي أثرت على اقتصادها
حلف الناتو أشار إلى نقطة مهمة الا وهي المقاومة الشرسة والعنيفة التي ظهرت بها أكرانيا ضد عدونا روسيا ..
الدب الروسي لم يرحم أكرانيا التي لازالت ضعيفة من حيث القوة العسكرية والتجهيزات وجب ردعها وفرض عقوبات عليها ..
موقف شجاع من رجل نزيه وقف في وجه الدب الروسي وجنوده والمدرعات والاسلحة الفتاكة ولم يفر ظهر ببذلته العسكرية ..
عدم وقوف دول حل حلف الناتو الى جانب أكرانيا خيانة عظمى لان روسيا كانت خايفة من انشاء قواعد عسكرية تابعة للناتو ..
المقاومة الاكرانية رغم ضعفها امام روسيا فهي شرسة وزرعت الخوف والرعب في هذه الأخيرة التي خافت بدورها فرض عقوبات دولية عليها .
نسال الله السلامة من كوارث الحرب لأن الدول العظمى عندما تتعارك الدول النامية مثل المغرب تونس مصر تنتظر قمح أكرانيا التي هي مصدر استيراد اهانه الدول ..
خطوة إيجابية من الغرب ضد روسيا وهي مقاطعة اقتصادها ووقف عملاتها التي سوف يؤثر بشكل سلبي عليها ويخنقها ..
اتمنى من دول العالم ان يحاصر ويردع روسيا احتقرت أكرانيا وفرض عليها عقوبات اقتصادية وسياسيا
خوف روسيا من توسع حلف الناتو في الغرب وضم اليه أكرانيا جعله يفكر في ضم هذه الأخيرة اليه كما كانت في السابق في عهد الاتحاد السوفياتي الذي تفكك سنة 1991
خاص الدول العظمى تدخل في الخط على هاد الحرب مثل الصين وكوريا الشمالية ووقف زحف روسيا
المحكمة الدولية وجب عليها محاكمة روسيا بتهمة الإبادة الجماعية لاكرانيا ..
اللهم كن لهم وليا ونصيرا لبد أكرانيا الذي يعاني الوحدة مع دولة من اقوى الدول في العالم ..