المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

2022-02-27 / 9:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

رفعت كييف دعوى قضائية إلى محكمة “العدل الدولية” (التابعة للأمم المتحدة في لاهاي) ضد الروس لاجتياحهم الأراضي الأوكرانية قبل أيام.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد 28 من شباط، عبر حسابه في “تويتر“، إن “كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، “نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها بمفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان، نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورًا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل”.

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