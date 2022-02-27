“لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين من أوكرانيا

هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تخصيص رحلات جوية استثنائية خاصة لصالح الجالية المغربية التي غادرت اوكرانيا في اتجاه الدول المجاورة وذلك بأسعار استثنائية .

وقالت الشركة إنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات ابتداء من يوم الأربعاء 2 مارس، انطلاقا من بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر) وارسو (بولندا) في اتجاه مطار الدار البيضاء ، بسعر ثابت حددته في 750 درهما .

وأضافت الشركة أن هذه الرحلات محجوزة حصريا لفائدة المغاربة المستقرون في أوكرانيا وأفراد أسرهم داعية الراغبين في الاستفادة من الرحلات الى حجز تذاكرهم انطلاقا من الموقع الالكتروني للشركة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0